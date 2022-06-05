محافظ المنوفية يستقبل رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء لمناقشة آخر المستجدات

استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بمكتبه بالديوان العام، اليوم الأربعاء، المهندس حسن البيلي رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء والوفد المرافق له، بحضور المهندسة هدى ساتي وكيل وزارة الكهرباء بالمنوفية.

ورحب المحافظ، بالوفد على أرض المنوفية، مقدما التهنئة للمهندس حسن البيلي على توليه مهام منصبه الجديد متمنيا له دوام التفوق والنجاح.

وأكد أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بدعم قطاع الكهرباء، وتذليل أية عقبات لإقامة مشروعات لخدمة المواطنين.

وتناول اللقاء، متابعة أهم الأعمال والمشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الكهرباء على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأشار المحافظ، إلى أن هناك متابعة ميدانية للأعمال التي تتم بالقطاع، ومؤكدا على التعاون الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من أجل تذليل العقبات وتقديم الدعم اللازم لإنجاز الأعمال والنهوض بقطاع الكهرباء مما يساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.