السجن مدى الحياة لقاتل متسلسل ألماني قتل صبيا عام 2004 في فرنسا

أصدرت محكمة فرنسية حكما بالسجن مدى الحياة على قاتل متسلسل ألماني يعرف باسم "الرجل المقنع" بتهمة قتل صبي يبلغ من العمر 10 سنوات في عام 2004،رحسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية يوم الخميس.

وأدانت المحكمة في نانت الرجل البالغ من العمر 55 عاما بتهمة قتل الصبي، الذي اختطف من مخيم عطلات مدرسي في بلدة سان بريفان ليز بان بغرب فرنسا في أبريل 2004، وعثر على جثة الصبي العارية بعد أسابيع في بركة تبعد حوالي 30 كيلومترا.

ودفع الادعاء بأن جريمة القتل تحمل "توقيع" المتهم، الذي نفى أي تورط له طوال المحاكمة، وطالب محاموه ببراءته، دافعين بعدم وجود دليل مباشر يثبت وجوده في فرنسا وقت ارتكاب الجريمة.

ويقضي مارتن إن، الذي حجب اسم عائلته في ألمانيا تماشيا مع قوانين الخصوصية الصارمة في البلاد، عقوبة السجن مدى الحياة بالفعل في ألمانيا بسبب الاعتداء الجنسي على عشرات الفتيان وقتل ثلاثة أطفال تبلغ أعمارهم 8 و9 و13 عاما بين عامي 1992 و2001 في شمال ألمانيا.

وأصبح المربي السابق يُعرف باسم "الرجل المقنع" أو "الرجل ذو الرداء الأسود" لأنه كان يرتدي قناع تزلج داكنا أثناء تنفيذ اعتداءاته على الأطفال، وغالبا ما كان يقترب منهم ليلا.

وبعد تحقيق استمر سنوات، حددت الشرطة هوية مارتن إن بمساعدة ضحية سابقة، مما أدى إلى اعتقاله في عام 2011، وحكمت عليه محكمة ألمانية بالسجن مدى الحياة في العام التالي بعد اعترافه بمعظم الجرائم.

ولسنوات، عمل كمشرف في مخيمات الشباب ودور الأطفال أثناء تنفيذه لتلك الجرائم.

وبدأ المحققون الفرنسيون في فحص وضعه كمشتبه به في مقتل الصبي البالغ من العمر 10 سنوات في عام 2008 بعد تحديد أوجه تشابه مع الجرائم الألمانية، ولم يربطه أي دليل حمض نووي أو أدلة جنائية أخرى بالقضية.

ومع ذلك، استشهد المدعون بشهادة شاهد أفاد برؤية سيارة تحمل لوحة تسجيل ألمانية بالقرب من البركة التي عثر فيها على جثة الصبي، بالإضافة إلى سجين سابق قال إن مارتن إن اعترف له بقتل طفل في فرنسا.