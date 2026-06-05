«نور مبارك» تنظم يومًا رياضيًا في ألماتي بمناسبة ختام العام الدراسي 2025/2026

نظّمت الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية «نور مبارك» بمدينة ألماتي في جمهورية كازاخستان يومًا رياضيًا بمناسبة ختام العام الدراسي 2025/2026، بمشاركة واسعة من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والعاملين بالجامعة، وذلك في إطار حرصها على تعزيز روح التعاون والعمل الجماعي وترسيخ بيئة جامعية قائمة على التواصل والتكامل.

وشهدت الفعالية حضور الدكتور أحمد حسين، رئيس الجامعة، والدكتور إرشاد أنغر، نائب رئيس الجامعة، إلى جانب عمداء الكليات ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وفي كلمته، أعرب رئيس الجامعة عن تقديره للجهود المخلصة التي بذلها منسوبو الجامعة على مدار العام الدراسي، مشيدًا بما تحقق من إنجازات أكاديمية وإدارية أسهمت في دعم مسيرة الجامعة وتعزيز مكانتها العلمية، مؤكدًا أن العمل بروح الفريق كان أحد أهم عوامل النجاح والتميز.

كما أشار نائب رئيس الجامعة إلى أهمية هذه الفعاليات في توثيق الروابط الإنسانية والمهنية بين العاملين، وتعزيز قيم التعاون والانتماء المؤسسي، بما ينعكس إيجابًا على بيئة العمل والأداء الجامعي.

وتضمنت الفعالية عددًا من الأنشطة الرياضية والمسابقات الجماعية وألعاب التتابع التي هدفت إلى تنمية روح الفريق وتعزيز التنافس الإيجابي، إلى جانب مسابقات ثقافية وفكرية شهدت تفاعلًا ملحوظًا من المشاركين.

كما تخلل البرنامج عدد من الفقرات الفنية التي عكست جانبًا من التراث والثقافة الكازاخية، وأسهمت في إضفاء أجواء من البهجة والتفاعل بين الحضور.

واختُتمت الفعالية بتكريم الفرق الفائزة وتوزيع الجوائز على المشاركين، وسط أجواء عكست روح الأسرة الواحدة التي تميز الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية «نور مبارك».

وشهد اليوم الرياضي مشاركة أكثر من 150 من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والعاملين، في مشهد جسّد حرص الجامعة على بناء بيئة تعليمية وإنسانية متكاملة تجمع بين التميز الأكاديمي وتعزيز العلاقات الإنسانية بين منسوبيها.