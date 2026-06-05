زيلينسكي يدعو بوتين إلى مفاوضات مباشرة في بلد محايد

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، في رسالة علنية موجهة مباشرة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى إجراء مفاوضات مباشرة.

وتضمنت الرسالة، وهي أول رسالة علنية يوجهها زيلينسكي مباشرة إلى بوتين منذ أن شنت روسيا غزوها واسع النطاق في عام 2022، تقييما شاملا لفترة حكم الرئيس الروسي التي استمرت 26 عاما.

واعترف زيلينسكي بتغير أولويات الولايات المتحدة، قائلا إنه سيكون من الخطأ الاكتفاء بالانتظار حتى تعيد إدارة ترامب تركيزها على إنهاء الحرب في أوكرانيا، في وقت ينصب فيه اهتمامها بشدة على الحرب مع إيران.

كتب زيلينسكي في رسالته: "أقترح عقد لقاء."

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيكون "من الرائع" لو التقى بوتين وزيلينسكي، مضيفا: "يجب أن ينجزا الأمر."