محافظ الوادي الجديد: متابعة ملفات تقنين أراضي الدولة ومد المهلة الأخيرة للتسجيل على المنصة

عقدت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس لمتابعة موقف ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، والتأكيد على تكثيف الجهود للانتهاء من إجراءات تقديم الطلبات على المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة خلال المهلة الأخيرة الممنوحة حتى 19 يوليو المقبل، بحضور محمد كجك نائب المحافظ، وعدلي أبو عقيل السكرتير العام المساعد، والمستشار أحمد عبد الحليم المستشار القانوني للمحافظة، وعدد من رؤساء المراكز والقيادات التنفيذية المعنية.

وشددت المحافظ على تكثيف جهود الوحدات المحلية بالمراكز والقرى للانتهاء من ملفات التقنين، وعقد لقاءات تعريفية للمواطنين بكيفية التعامل مع المنصة، وتيسير أي معوقات تواجههم خلال مراحل التسجيل، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في إنهاء الإجراءات قبل انتهاء المهلة المحددة، لتجنب الإدراج ضمن موجات الإزالات بعد انتهاء المدة، وتذليل أي عقبات قد تؤثر على معدلات الإنجاز، مع الالتزام بالدقة في مراجعة البيانات وسرعة الانتهاء من العقود المستوفاة للشروط، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو استرداد حقوق الدولة وتقنين أوضاع المواطنين الجادين.