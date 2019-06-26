الجزائر تسجل 441 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 441 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15 ألفًا و941 في البلاد.

ونقلًا عن «الإذاعة الجزائرية»، مساء الأحد، أشارت «الصحة الجزائرية» إلى تسجيل ست وفيات جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 952.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 311 حالة تعافي جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 11 ألفًا و492.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأحد، إلى أكثر من 530 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 11 مليون إصابة.