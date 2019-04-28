«هوبز آند شو» يتصدر إيرادات دور السينما الأمريكية

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تصدر فيلم الحركة والمغامرة "فاست آند فيوريوس بريزنتس: هوبز آند شو" إيرادات دور السينما بأمريكا الشمالية، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما مساء الأحد.

وحقق الفيلم، الذي يشارك في بطولته دوين جونسون وجيسون ستاثام وإدريس إلبا وهيلين ميرين، إيرادات بلغت 8ر60 مليون دولار.

وتراجع إلى المركز الثاني فيلم "ذا ليون كينج" (الأسد الملك)، الذي يشارك في أداء أصوات شخصياته دونالد جلوفر وسيث روجن وبيونسيه، محققا إيرادات بلغت 24ر38 مليون دولار.

واحتل المركز الثالث فيلم الكوميديا والدراما "ونس أبون آ تايم إن هوليود "أو (حدث ذات مرة في هوليود)، والذي يشارك في بطولته ليوناردو دي كابريو وبراد بيت وروبي مارجوت، محققا إيرادات بلغت 20 مليون دولار.

وجاء في المركز الرابع الجزء السابع من سلسلة أفلام الحركة والمغامرة والخيال العلمي "سبايدر مان" والذي جاء تحت عنوان "سبايدر مان: فار فروم هوم" أو (سبايدر مان: بعيدا عن المنزل) ويشارك في بطولته كل من توم هولاند، وصامويل جاكسون، وجيك جيلنهال وماريسا تومي، محققا إيرادات بلغت 75ر7 مليون دولار.

وحل في المركز الخامس الجزء الرابع من سلسلة أفلام الرسوم المتحركة والكوميديا والمغامرة "توي ستوري" أو (حكاية لعبة)، والذي يشارك في أداء أصوات شخصياته كل من توم هانكس وتيم ألين وأني بوتس، محققا إيرادات بلغت 15ر7 مليون دولار.