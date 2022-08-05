حذر وزير المالية البريطاني السابق والمرشح في سباق رئاسة الحكومة البريطانية، ريشي سوناك، من أن إستراتيجية ليز تراس الاقتصادية سوف تدمر البلاد، قائلا إن"صب الزيت على النار"سوف يسبب "الشقاء للملايين"، بعدما أصرت على أن خفض الضرائب يمكن أن يغير توقعات الركود من جانب بنك إنجلترا.



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا أن وزيرة الخارجية تراس، استغلت مناظرة تلفزيونية أمس الخميس للتحذير من المرور بـ"أوقات عصيبة للغاية" بدون تحرك "جريء" بدلا من حذر خصمها سوناك.



ولكن سوناك رد بخوف قائلا إن رؤيتها "سوف تزيد الوضع سوءا"، في اليوم الذي حذر فيه البنك من إمكانية أن يصل التضخم لذروته في 3ر13% في أكتوبر.



وجرى رفع معدلات الفائدة لأعلى مستوى لها في خلال ثلاث سنوات، من 25ر1% إلى 75ر1%، ما يفاقم الألم لأصحاب الرهن العقاري، قبل توقع البنك أن الاقتصاد سوف ينزلق إلى أطول ركود منذ الازمة المالية في 2008.