أوكرانيا: إذا أراد الروس توقف الانفجارات فليغادروا مياهنا الإقليمية

قال رئيس جهاز الأمن الأوكراني، فاسيل ماليوك، إن ما يحدث للسفن الروسية وجسر القرم "خطوة منطقية وفعالة تجاه العدو"، مطالبا روسيا بمغادرة المياه الاقليمية الأوكرانية.

وأكد ماليوك عبر حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، أن تلك العمليات "تجري ضمن المياه الإقليمية الأوكرانية وقانونية تماما"، مضيفا أنه إذا أراد الروس توقف الانفجارات فيتعين عليهم مغادرة المياه الإقليمية لبلاده وأراضيها، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية، اليوم السبت، عن بيان مركز تنسيق الإنقاذ البحري في نوفوروسيسك، أن ناقلة روسية بالقرب من مضيق كيرتش تعرضت لهجوم من قبل القوات الأوكرانية بمركبة بحرية مسيرة.

وأوضح البيان أن طاقم الناقلة في مكان آمن ولم يصابوا بجروح، لكن الناقلة تضررت في الهجوم.

ووفقا للأناضول، أعلنت وسائل إعلام أوكرانية أن الهجوم على الناقلة الروسية نفذه جهاز الأمن الأوكراني.