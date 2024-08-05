مجموعة لوفتهانزا تمدد إلغاء الرحلات إلى إسرائيل وطهران حتى 12 أغسطس

ألغت مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران المزيد من الرحلات الجوية إلى منطقة الأزمة في الشرق الأوسط لدواعٍ أمنية.

وأعلنت المجموعة في مقرها في فرانكفورت بألمانيا تعليق الرحلات إلى إسرائيل وطهران لأربعة أيام إضافية حتى يوم الاثنين الموافق 12 أغسطس الجاري.

يذكر أنه حتى الآن، كان هذا الإجراء ساريا خلال هذه الفترة الزمنية على رحلات المجموعة إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

وألغت المجموعة أيضا الرحلات إلى العاصمة الأردنية عمان وإلى مدينة إربيل بشمال العراق حتى بعد غد الأربعاء (7 أغسطس) حيث تعتزم الشركات التابعة لمجموعة لوفتهانزا عدم استخدام المجال الجوي فوق العراق وإيران حتى ذلك الموعد.

يذكر أن الوضع الأمني في الشرق الأوسط ازداد توترًا بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران، واغتيال فؤاد شكر، القيادي البارز في حزب الله في الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت. وتهدد القيادة الإيرانية بالانتقام ردا على عملية اغتيال هنية على الأراضي الإيرانية والتي تُحَمِّل إسرائيل المسئولية عنها؛ كما هدد حزب الله بالرد على اغتيال القيادي شكر.

وأتاحت لوفتهانزا لركابها تغيير الحجز مجانًا، فضلا عن أنها أتاحت للركاب إلغاء الحجوزات حتى 20 من الشهر الجاري مجانًا. ويسري حظر الطيران على جميع شركات الطيران التابعة للمجموعة وعلى طائرات الشحن والركاب على حد سواء.

يذكر أنه بالإضافة إلى شركة الطيران الرئيسية لوفتهانزا، تشمل المجموعة الألمانية أيضا شركات "سويس اير" السويسرية و"أوستريان ايرلاينز" الخطوط الجوية النمساوية، و"بروكسل إيرلاينز" و "يورو وينجز".