شهدت لجنة مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات، بحي الدقي في محافظة الجيزة، إقبالًا كثيفًا من الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وتزامن توافد الناخبين مع أجواء احتفالية على وقع أغنيتي "بشرة خير" و"مشربتش من نيلها"، ما أضفى طابعًا وطنيًا بهيجًا على المشهد الانتخابي، في وقت برز فيه حضور لافت لفئتي الشباب والسيدات، الذين حرصوا على ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة السياسية.

- استقبال الناخبين حتى التاسعة مساء

وكانت لجان الاقتراع بمحافظة الجيزة قد فتحت أبوابها في التاسعة صباحًا لاستقبال الناخبين، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة، على أن تستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساءً، ويُسمح للناخبين المتواجدين داخل حرم اللجان بالإدلاء بأصواتهم بعد موعد الإغلاق الرسمي، بحسب تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتضم القائمة النهائية لمرشحي مجلس الشيوخ 2025 عددًا إجماليًا يبلغ 424 مرشحًا على المقاعد الفردية، بينهم 183 مرشحًا مستقلًا، و241 مرشحًا عن أحزاب، إلى جانب قائمة واحدة تحت اسم "القائمة الوطنية من أجل مصر" في كل دائرة من دوائر نظام القوائم.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن تجهيز 8286 مقرًا انتخابيًا على مستوى الجمهورية، شملت مدارس ومراكز شباب، ومزودة بمظلات واستراحات وتنظيم لعملية دخول الناخبين عبر 8825 لجنة فرعية.

- عدد الناخبين والمرشحين بالجيزة

وبلغ عدد من يحق لهم التصويت، في محافظة الجيزة، 6 ملايين و566 ألفًا و936 ناخبًا وناخبة، موزعين على 492 لجنة فرعية داخل 388 مقرًا انتخابيًا بمختلف المراكز والأحياء والقرى، بحسب بيان صادر عن المحافظة يوم الجمعة 1 أغسطس.

ويتنافس في دائرة محافظة الجيزة 28 مرشحا على 8 مقاعد بالنظام الفردي، من بينهم 11 مرشحا مستقلا، و5 مرشحين عن حزب مستقبل وطن، ومرشحًا واحدًا فقط لكل من أحزاب: حماة وطن، والجبهة الوطنية، والشعب الجمهوري، ومصر الحديثة، والجيل الديمقراطي، وأبناء مصر، والريادة، والاتحاد الديمقراطي، والاتحاد، والوفد المصري، ومصر القومي، والمؤتمر.

أما في نظام القائمة فقد توافقت الأحزاب في القائمة الوطنية من أجل مصر فقط والتي تحتاج إلى أصوت 5% من الناخبين المشاركين لإعلان فوزها.