عاصفتان استوائيتان في المحيطين الهادئ والأطلسي دون تهديد لليابسة

تشكلت عاصفة استوائية في المحيط الهادئ، يوم الاثنين، في الوقت نفسه الذي كانت فيه عاصفة استوائية أخرى تدور في المحيط الأطلسي، لكنها تتحرك مبتعدة عن اليابسة، وفقا لما ذكره خبراء الأرصاد الجوية.

وأعلن المركز الوطني للأعاصير، ومقره ميامي، عن تشكل العاصفة الاستوائية "هنرييت". وكانت العاصفة متمركزة في شرق المحيط الهادئ، على بعد نحو 895 ميلا (1440 كيلومترا) جنوب غرب الطرف الجنوبي لشبه جزيرة باجا كاليفورنيا.

وسجلت "هنرييت" رياحا قصوى مستدامة بلغت سرعتها 45 ميلا في الساعة (75 كيلومترا في الساعة)، وكانت تتحرك باتجاه الغرب-الشمال الغربي بسرعة 15 ميلا في الساعة (24 كيلومترا في الساعة). وقال خبراء الأرصاد إن العاصفة لا تشكل تهديدا على اليابسة، ولم تصدر أي تحذيرات أو مراقبة، لكن من المتوقع أن تشتد قوتها خلال اليومين المقبلين.

في غضون ذلك، كانت العاصفة الاستوائية "ديكستر" تدور في المحيط الأطلسي، على بعد حوالي 275 ميلا (440 كيلومترا) شمال-شمال غرب برمودا. وسجلت العاصفة أيضا رياحا مستدامة قصوى بلغت 45 ميلا في الساعة يوم الاثنين، بحسب المركز الوطني للأعاصير.

وكانت "ديكستر" تتحرك باتجاه الشمال الشرقي بسرعة 15 ميلا في الساعة، ومن المتوقع أن تواصل في هذا الاتجاه. ومع ذلك، يتوقع خبراء الأرصاد أن تضعف العاصفة وتتحول إلى إعصار بعد استوائي في منتصف إلى أواخر الأسبوع.

ولم تصدر أي تحذيرات أو مراقبة تتعلق بـ"ديكستر"، وأكد خبراء الأرصاد أن العاصفة لا تمثل أي خطر على اليابسة.