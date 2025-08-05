الرئيس السيسي: دور مصر إيجابي وسلمي في أي صراع بمنطقة الشرق الأوسط

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على المتداول خلال الأشهر والأسابيع القليلة الماضية، حول الدور المصري فيما يخص إدخال المساعدات إلى غزة.

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفيتنامي، مساء الثلاثاء، إن قطاع غزة يربطه بالعالم الخارجي 5 منافذ، بينهم معبر رفح، والباقي مع إسرائيل.

وأكد أن «معبر رفح لم يغلق حتى قبل اندلاع الحرب»، موضحًا أن «مصر حاولت خلال 20 عامًا ماضية، منع اشتعال الموقف في قطاع غزة، وتهدئة أي اقتتال محتمل بين القطاع وإسرائيل».

وأضاف: «كان لدينا تقدير بأن أي اقتتال سيكون له تأثير مدمر على القطاع بشكل أو بآخر، ودور مصر لم يبدأ في الحرب الأخيرة، هذه الحرب الخامسة التي اضطلعت فيها مصر بدور إيجابي فاعل».

وأشار إلى أن مصر تبذل كل جهودها لوقف الحرب قي غزة، معقبًا: «نحاول إن دورنا يكون إيجابيًا وسلميًا في أي صراع بمنطقة الشرق الأوسط».



