محافظ الإسكندرية يتفقد عددا من المحاور: إزالة تعديات وإجراء توسعات لتفكيك الزحام قبل العام الدراسي

أجرى أحمد خالد محافظ الإسكندرية، اليوم، جولة ميدانية موسعة بنطاق حي شرق، تابع خلالها أعمال تطوير عدد من المحاور الحيوية، في إطار استراتيجية المحافظة لتحسين كفاءة الطرق الرئيسية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

استهل المحافظ جولته بتفقد طريق الإسكندرية – القاهرة الزراعي السريع حتى البوابات، مرورًا بمنطقة كوبري أبيس، حيث وجّه رئيس حي شرق بسرعة تنظيم المنطقة أسفل الكوبري، وإزالة الأكشاك والورش المخالفة وتعديات الباعة الجائلين. كما شدد على مراجعة تراخيص المشاتل وإزالة التعديات على حرم الطريق العام، بالإضافة إلى رفع كفاءة النظافة بالطريق، ودراسة تنفيذ تحسينات مرورية لتفادي التكدسات المستقبلية، خاصة مع قرب بداية العام الدراسي. ووجّه كذلك بدراسة إنشاء مواقف رسمية أسفل الكوبري لمنع الوقوف العشوائي.

وفي السياق ذاته، وضمن خطة المحافظة لتوسعة وتطوير المحاور المرورية الحيوية، استكمل المحافظ جولته بتفقد شارع أبو قير، تمهيدًا لانطلاق مراحل تنفيذ مشروع توسعة طريق الحرية، بداية من منطقة سيدي جابر وحتى محطة الوزارة. ويشمل المشروع إضافة حارات مرورية جديدة ليصل إجمالي عدد الحارات إلى ٨ حارات (٤ حارات بكل اتجاه)، بما يحقق سيولة مرورية بمناطق سيدي جابر وسموحة، والتي تُعد من أكثر المناطق تأثرًا بالكثافة المرورية.

وأكد المحافظ أن توسعة الطريق تأتي استكمالاً للمرحلة الأولى الناجحة من أعمال التحسينات بمنطقة تقاطع الغزالتين وكلية الهندسة والابراهيمية، إلى جانب توسعة شارع جواد حسني، مشددًا على أن تلك الجهود تستهدف خدمة قطاع كبير من المواطنين.

وخلال جولته بشارع الحرية، استمع المحافظ إلى مطالب وشكاوى المواطنين، ووجّه رئيس حي شرق بالاستجابة الفورية لها، ومنها إزالة الأشجار التي تعرّضت للتآكل وأصبحت تمثل خطورة على المارة والمركبات. كما وجّه برفع كفاءة النظافة والإنارة بشارع محمد أمين شهيب، استجابة لمطالب سكان المنطقة.

جاء ذلك بحضور نائب المحافظ، والسكرتير العام المساعد، ورئيس حي شرق، ومدير مديرية الطرق والنق، ومدير إدارة المواقف وجميع الجهات التنفيذية المعنية.