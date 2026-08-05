الأسهم الأمريكية تسجل مستويات قياسية جديدة في ختام التعاملات

أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم الثلاثاء بارتفاع كبير لتسجل أعلى مستويات لها على الإطلاق مدعومة بإعلان شركات كبرى تحقيق أرباح ربع سنوية تفوق التوقعات مع تراجع أسعار النفط.

وارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا بنسبة 8ر1% وهو مؤشر رئيسي لقوة البورصة الأمريكية ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق متجاوزا رقمه القياسي السابق الذي سجله قبل نحو شهرين. كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 907 نقاط أي بنسبة 7ر1% مسجلا رقما قياسيا جديدا بعد تسجيله رقم قياسي أمس. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 6ر2%.

وعلى الرغم من المخاوف من ارتفاع التضخم، والحرب الأمريكية الإيرانية، واحتمالية حدوث فقاعة في أسعار الأسهم نتيجة التفاؤل المفرط بازدهار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، تواصل بورصة وول ستريت ارتفاعها نحو ذروتها الأخيرة بفضل نمو أرباح الشركات. ويعتبر ارتفاع أرباح الشركات أمرا بالغ الأهمية لأن أسعار الأسهم تميل إلى اتباع مسار أرباح الشركات على المدى الطويل.

وساعدت شركة تقنيات الذكاء الاصطناعي بالانتير تكنولوجيز في قيادة ارتفاع وول ستريت، حيث قفز سهمها بنسبة 5ر29% بعد إعلان رئيسها التنفيذي، أليكس كارب، ارتفاع إجمالي إيراداتها خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 93% سنويا،واصفا هذا الربع بأنه "استثنائي".

ومع تحقيق أرباح ربع سنوية فاقت توقعات المحللين، رفعت الشركة توقعاتها لإيرادات العام الحالي ككل.

وارتفع سهم شركة صناعة المعدات الثقيلة كاتربلر بنسبة 6ر5% مع إعلانها تحقيق أرباح وإيرادات أعلى من توقعات المحللين خلال الربع الثاني.

وهذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها مبيعات وإيرادات كاتربلر ربع السنوية 20 مليار دولار، وأشار رئيسها التنفيذي، جو كريد، إلى أن الشركة تشهد معدلات طلب قوية وتراكما متزايدا للطلبات في جميع قطاعات أعمالها الرئيسية.

تعد هذه الشركات الأحدث التي حققت أرباحا فاقت توقعات المستثمرين في الربع الثاني من العام الحالي، بعد النتائج القوية التي حققتها شركات مثل أمازون ومايكروسوفت وغيرها. وبحسب بيانات شركة فاكت سيت للمعلومات، كانت شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500، مع بداية هذا الأسبوع، تسير على الطريق الصحيح لتحقيق نمو يقارب 50% في ربحية السهم خلال فصل الربيع مقارنة بالعام الماضي.

وهذا الارتفاع هو الأكبر من نوعه منذ عام 2021، حين كان الاقتصاد الأمريكي ينتعش بقوة بعد ركوده الحادّ جراء جائحة فيروس كورونا المستجد عام 2020. وقال فيل سيجنر مدير مشارك لمحافظ استثمارية في شركة لوتولد جروب إنه مع هذا الارتفاع الكبير في أرباح الشركات، في حين لا تزال أسعار الأسهم عند مستوياتها قبل شهرين تقريبا، فإن الأسهم لا تبدو باهظة الثمن كما كانت سابقا.

في الوقت نفسه ساهم انخفاض أسعار النفط في دعم الأسهم يوم الثلاثاء. وانخفض سعر خام برنت، القياسي للنفط العالمي، بنسبة 3ر5% إلى 36ر79 دولارا للبرميل، حيث تغلب الأمل مجددا على الخوف في سوق النفط. وقد تذبذب السعر بشكل حاد بين 72 و 102 دولارا خلال شهر يوليو/تموز بسبب عدم اليقين بشأن موعد إعادة فتح مضيق هرمز والسماح لناقلات النفط بالخروج من الخليج مرة أخرى لتوصيل النفط الخام إلى جميع أنحاء العالم، بعد توقفها تقريبا منذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.