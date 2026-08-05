 هجوم صاروخي روسي يستهدف كييف وانفجارات تهز العاصمة الأوكرانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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هجوم صاروخي روسي يستهدف كييف وانفجارات تهز العاصمة الأوكرانية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 5 أغسطس 2026 - 6:07 ص | آخر تحديث: الأربعاء 5 أغسطس 2026 - 6:07 ص

 دوت صفارات الإنذار من الغارات الجوية في العاصمة الأوكرانية كييف، فجر اليوم الأربعاء، بالتزامن مع هجوم روسي مستمر بالصواريخ الباليستية، وفق ما أفادت به السلطات المحلية ووسائل إعلام أوكرانية.

وذكرت صحيفة كييف إندبندنت، عبر منصة إكس، أن صحفييها في العاصمة سمعوا دوي انفجارات قرابة الساعة 1220 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، بعد أن أفادت تقارير بأن 3 إلى 4 صواريخ باليستية استهدفت مدينة كييف.

ولم تصدر حتى الآن حصيلة رسمية بشأن الضحايا أو حجم الأضرار الناجمة عن الهجوم، بينما تواصل السلطات الأوكرانية متابعة التطورات وتقييم آثار الضربة.


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