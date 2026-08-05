تقرير: الجيش السوري يرفع حالة التأهب في تشكيلاته العسكرية إلى الجاهزية القصوى

أفادت مصادر عسكرية مساء الثلاثاء، بأنّ الجيش السوري رفع حالة التأهب في وحداته وتشكيلاته العسكرية إلى "الجاهزية القصوى"، وسط غموض بشأن أسباب القرار ونطاقه، وفقا لتلفزيون سوريا.

وقالت المصادر، إنّ حالة استنفار أُعلنت داخل عدد من القطعات العسكرية، بالتزامن مع صدور توجيهات إلى العناصر بالالتحاق الفوري بوحداتهم، من دون الكشف عن طبيعة التطورات، التي استدعت اتخاذ هذه الإجراءات أو المدة المتوقعة لاستمرارها.

العراق: لا تهديد على الحدود

وفي أول تعليق عراقي على التحركات، أفاد قائد قوات الحدود العراقية الفريق محمد عبد الوهاب سكر السعيدي، بأنّ الوضع على الحدود مع سوريا "طبيعي"، وأن التحركات الجارية في الجانب السوري تتم بعلم السلطات العراقية وبالتنسيق معها.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنّه لا يوجد أي تهديد حاليا على الحدود، مشيراً إلى استمرار تبادل المعلومات والتنسيق بين الجانبين السوري والعراقي، مردفاً أنّ القوات العراقية تُمسك الشريط الحدودي مع سوريا بإحكام.

وبحسب تلفزيون سوريا، تشير التصريحات العراقية إلى أنّ التحركات السورية قرب الحدود الشرقية "تندرج ضمن إجراءات منسقة بين البلدين لضبط الشريط الحدودي، ولا ترتبط بوجود تهديد آن مصدره الجانب العراقي".

ولم تصدر وزارة الدفاع أو أي جهة رسمية سورية توضيحاً بشأن دوافع الاستنفار أو المناطق والتشكيلات، التي تشملها الإجراءات، كما لم تعلن عن وجود تهديد أمني محدد أو عملية عسكرية مرتقبة.