الجزائر: رفع الإنتاج النفطي إلى مليون و57 ألف برميل في أكتوبر المقبل

أعلنت الجزائر أن حجم إنتاجها النفطي، خلال شهر أكتوبر المقبل، يبلغ مليونًا و٥٧ ألف برميل يوميًا، وذلك عقب قرار منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها (أوبك بلس) بتخفيض مستوى الإنتاج الإجمالي لها بمقدار ١٠٠ ألف برميل يوميا في أكتوبر القادم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع والأربعين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لدول (أوبك) و(أوبك بلس)، والاجتماع الوزاري الثاني والثلاثين لها، المنعقدين، اليوم الإثنين، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد (فيديو كونفرانس).

وأوضحت وزارة الطاقة الجزائرية - في بيان - أن وزيرها شارك في الاجتماعين، اللذان بحثا أوضاع سوق النفط الدولية، وآفاق تطوره على المدى القصير، وكذلك متابعة الالتزام بمستويات إنتاج الدول الأعضاء في منظمة أوبك وحلفائها (أوبك بلس)؛ وهو التحالف الذي يضم ٢٣ دولة منتجة للنفط (١٣ دولة عضو في أوبك، و١٠ دول غير أعضاء في المنظمة ولكنها موقعة على إعلان التعاون).

وأوضح وزير الطاقة الجزائري - خلال البيان - أن دول "أوبك بلس" لاحظت تقلب أسعار النفط خلال الأسابيع الأخيرة في ظل عدم وجود توقعات، مؤكدة حول السوق النفطي بسبب المخاطر المرتبطة بالتباطؤ في الاقتصاد العالمي، وانخفاض الطلب القوي على النفط في العديد من البلدان الصناعية والناشئة.

وأضاف الوزير الجزائري أن أعضاء "أوبك" وحلفائهم أعربوا، خلال الاجتماع، عن قلقهم من العوامل التي تؤثر على استقرار وتوازن سوق النفط العالمية، وقرروا مواصلة الجهودِ لضمان إمدادات مستقرة ومنتظمة.

ونوه بأنه في نهاية المناقشات، تم اتخاذ قرار بتخفيض مستوى الإنتاج الإجمالي لأوبك بلس بمقدار ١٠٠ ألف برميل في اليوم لشهر أكتوبر المقبل، مع اليقظة الكاملة بشأن التطورات في الأسابيع المقبلة.

وأوضح أنه تقرر عقد الاجتماع الوزاري المقبل لأوبك والدول غير الأعضاء في أوبك في ٥ أكتوبر المقبل، لتقدير وضع السوق واتخاذ القرارات التي ستحافظ على استقرار وتوازن سوق النفط العالمي.