مفوض أونروا يناشد الإعلام الدولي الضغط على إسرائيل لنقل معاناة غزة

دعا المفوض العامّ لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فيليب لازاريني، الخميس، الصحفيين ومؤسسات الإعلام الدولية لدعم زملائهم في غزة، والضغط على إسرائيل للسماح بدخول طواقم الصحافة إلى القطاع لتنقل المعاناة فيه «بحُرية».

ونوه لازاريني، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أن «تغطية الصحفيين الدوليين للصراعات والحروب من الثوابت، لكن الأمر لا ينطبق على غزة».

وأشار إلى أن «طواقم وسائل الإعلام الدولية مُنعت منذ نحو 11 شهرًا، من حرية دخول غزة ونقل الأزمة الإنسانية وتبعات الحرب».

وأعرب لازاريني عن إعجابه بالصحفيين الفلسطينيين وتقديره لهم الذين قال إنهم «بحاجة إلى دعم زملائهم»، مبينا أنهم «يواصلون حمل الشعلة رغم استشهاد العديد منهم».

وشدد على أن «دخول وسائل الإعلام الدولية إلى غزة أمر ضروري لتنقل بتجرّد الاحتياجات الإنسانية الهائلة والجهود المكثفة التي تبذلها منظمات الإغاثة رغم كل الصعاب».

وقال إن المؤسسات الإخبارية الدولية عليها أن «تمارس المزيد من الضغوط لدخول غزة» وأن «تنقل بحُرية الأحداث الجارية فيها».

