إسبانيا تستهل مشوارها بدوري الأمم الأوروبية بتعادل سلبي مع صربيا

فرض التعادل بدون أهداف نفسه على لقاء منتخب صربيا وضيفه منتخب إسبانيا، اليوم الخميس في الجولة الافتتاحية بالمجموعة الرابعة في القسم الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، التي شهدت أيضا، فوز الدنمارك 2 / صفر على ضيفتها سويسرا.

وتصدر المنتخب الدنماركي الترتيب برصيد 3 نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخبي إسبانيا (بطل أوروبا) وصربيا، فيما قبع منتخب سويسرا في ذيل الترتيب بلا نقاط.

وفي العاصمة الصربية بلجراد، عجز منتخبا إسبانيا وصربيا عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص التي سنحت لهم، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.

وكان هذا هو الظهور الأول لمنتخب إسبانيا عقب تتويجه في تموز/يوليو الماضي بلقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، التي استضافتها ألمانيا، وذلك للمرة الرابعة في تاريخه، عقب فوزه 2 / 1 على إنجلترا في المباراة النهائية.

وفي اللقاء الآخر، استغل منتخب الدنمارك النقص العددي في صفوف المنتخب السويسري، الذي لعب بعشرة لاعبين عقب طرد نيكو إيلفيدي في الدقيقة 52، ليحرز باتريك دورجو الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 82.

وتضاعفت معاناة المنتخب السويسري في اللقاء، عقب طرد نجمه جرانيت تشاكا في الدقيقة 87 لحصوله على الإنذار الثاني، ليعزز بيير إيميل هويبيرج تقدم منتخب الدنمارك بالهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.