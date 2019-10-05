المصري يختتم استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري مساء أمس الجمعة، مرانه الأخير استعداداً لمباراته الهامة والمرتقبة التي تجمعه بنظيره الاتحاد السكندري والمقررة إقامتها في الثامنة مساء اليوم السبت على ستاد الجيش بالسويس ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري.

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري مساء أمس الجمعة، مرانه الأخير استعداداً لمباراته الهامة والمرتقبة التي تجمعه بنظيره الاتحاد السكندري والمقررة إقامتها في الثامنة مساء اليوم السبت على ستاد الجيش بالسويس ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري.

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري مساء أمس الجمعة، مرانه الأخير استعداداً لمباراته الهامة والمرتقبة التي تجمعه بنظيره الاتحاد السكندري والمقررة إقامتها في الثامنة مساء اليوم السبت على ستاد الجيش بالسويس ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري.