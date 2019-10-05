المصري يختتم استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري مساء أمس الجمعة، مرانه الأخير استعداداً لمباراته الهامة والمرتقبة التي تجمعه بنظيره الاتحاد السكندري والمقررة إقامتها في الثامنة مساء اليوم السبت على ستاد الجيش بالسويس ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري.
وخلال المران الذي أقيم على أحد ملاعب العين السخنة، واستمر لما يقرب من 90 دقيقة، ركز الجهاز الفني للفريق على النواحي الخططية والتكتيكية الملائمة لملاقاة زعيم الثغر في ضوء مشاهدة المدير الفني للفريق إيهاب جلال لعدد من مباريات فريق الاتحاد السكندري خلال الفترة الأخيرة سواء في الدوري أو البطولة العربية، والتي نجح خلالها زعيم الثغر في تخطي عقبة العربي الكويتي بالفوز علىه ذهاباً وايابا.
وشهدت التقسيمة المصغرة التي أقيمت في نهاية المران حماساً بالغاً من جميع اللاعبين رغبةً منهم في نيل ثقة مديرهم الفني الذي طالب بدوره اللاعبين بمزيد من الهدوء والتركيز خاصةً أن المباراة تأتي أمام خصم قوي وعنيد ويمتلك العديد من اللاعبين أصحاب الخبرة ويقودهم جهاز فني على أعلى بمستوى بقيادة المخضرم الكابتن طلعت يوسف
هذا وواصل الجهاز الفني مساء الجمعة سلسلة المحاضرات الفنية المتعلقة باللقاء والتي يقوم من خلالها إيهاب جلال بتحليل أداء فريق الاتحاد السكندري للتعرف على نقاط القوة والضعف به.