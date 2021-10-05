ولي عهد أبو ظبي يعزي عمان في ضحايا عاصفة شاهين

أجرى ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم اتصالا هاتفيا، مع السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد سلطان عمان الشقيقة، اطمأن خلاله على الأوضاع في سلطنة عمان في ضوء الحالة المدارية «شاهين» التي تمر بها البلاد منذ أيام.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء الثلاثاء، عبّر ولي عهد أبو ظبي خلال الاتصال عن تضامن دولة الإمارات العربية المتحدة مع سلطنة عمان الشقيقة، حكومة وشعبا ووقوفها إلى جانبها في مواجهة تداعيات هذه الحالة.

وقدم خالص تعازيه ومواساته إلى السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد في ضحايا العاصفة، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، والسلامة للمفقودين، داعيا الله أن يحفظ السلطنة شعبها الشقيق من كل مكروه.

من جانبه شكر السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على مبادرته الطيبة وما أبداه من مشاعر أخوية صادقة تجاه سلطنة عمان وشعبها.