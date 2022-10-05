 كوريا الجنوبية تسجل نحو 35 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كوريا الجنوبية تسجل نحو 35 ألف إصابة بكورونا في 24 ساعة

د ب أ
نشر في: الأربعاء 5 أكتوبر 2022 - 6:01 ص | آخر تحديث: الأربعاء 5 أكتوبر 2022 - 6:01 ص

بلغت حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 في كوريا الجنوبية حوالي 35 ألف حالة خلال الساعات الـ24 الماضية، في زيادة عن اليوم السابق ولكن بانخفاض بأكثر من ألف حالة عن الأسبوع الماضي، مع ارتفاع في حالات عودة العدوى مما زاد من المخاوف قبل موسم الشتاء.

وسجلت البلاد 34739 إصابة جديدة بالفيروس ، بما في ذلك 69 إصابة من الخارج، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 24 مليونا و882 ألفا و894 حالة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها صباح اليوم الأربعاء.

كما أضافت البلاد 16 وفاة اليوم، لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 28 ألفا و544 وفاة، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

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