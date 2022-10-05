انطلاق صاروخ من فلوريدا يقل رواد فضاء من أمريكا وروسيا إلى محطة الفضاء الدولية

انطلقت رحلة فضائية، تابعة لشركة سبيس إكس، إلى محطة الفضاء الدولية من موقع إطلاق كيب كارنافال في فلوريدا اليوم الأربعاء بعد تأجيلها بسبب إعصار إيان.

وتحمل الرحلة رائدي الفضاء الأمريكيين جوش كاسادا ونيكول أونابو مان، ورائد الفضاء الياباني كويشي واكاتا، ورائدة الفضاء الروسية آنا كيكينا.

وكانت كيكينا أول رائدة فضاء تسافر إلى محطة الفضاء الدولية ضمن برنامج طيران تمت الموافقة عليه الصيف الماضي بين وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) ووكالة الفضاء الروسية روسكوزموس.

ويسمح الاتفاق، الذي تم التوصل إليه رغم التوتر الشديد بسبب الحرب في أوكرانيا، بسفر طواقم مختلطة أمريكية وروسية إلى المحطة الفضائية على متن سفن فضاء من أي من البلدين.

وطار منذ أسبوعين رائدا الفضاء الروسيين سيرجي بروكوبييف ودميتري بيتيلين، إلى محطة الفضاء الدولية رفقة رائد الفضاء الأمريكي من ناسا، فرانك روبيو. وانطلقت الرحلة على متن كبسولة فضائية طراز سويوز، من ميناء باكينور الفضائي الروسي في كازاخستان.