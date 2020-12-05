كونا: أمير الكويت يعلن التوصل لاتفاق نهائي بشأن المصالحة الخليجية

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أعلن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مساء الجمعة عن التوصل لاتفاق نهائي بشأن المصالحة الخليجية، وفق وكالة الأنباء الكويتية.

وأعرب أمير الكويت عن "سعادته وارتياحه للإنجاز التاريخي الذي تحقق عبر الجهود المستمرة والبناءة التي بذلت مؤخرا للتوصل إلى الاتفاق النهائي لحل الخلاف الذي نشب بين الأشقاء".

وأضاف " أكدت خلاله كافة الأطراف حرصها على التضامن والتماسك والاستقرار الخليجي والعربي، كما عكس الاتفاق تطلع الأطراف المعنية إلى تحقيق المصالح العليا لشعوبهم في الأمن والاستقرار والتقدم والرفاه".

وأشاد بجهود أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي قاد تلك الجهود منذ اليوم الأول لنشوب الخلاف، والذي أرسى قواعد ذلك الاتفاق.

كما توجه بالتهنئة والتقدير إلى " أصحاب الجلالة والفخامة لحرصهم على تحقيق تلك الخطوة التاريخية".