نقيب المهندسين: مصر شهدت طفرة إنشائية كبرى خلال السنوات الماضية

-الانتهاء من دراسة وإعداد لائحة مزاولة المهنة

- تقدمنا بمقترح لعقد امتحان قبول موحد لمن يرغبون في الالتحاق بالتعليم الهندسي





قال نقيب المهندسين هاني ضاحي إن مصر شهدت خلال السنوات القليلة الماضية طفرة في جميع المجالات الحياتية وفي القلب منها الطفرة الإنشائية حيث أقامت مشروعات قومية كبرى عصبها الرئيسي هم المهندسون.

وأوضح النقابة تقوم تجاه أبنائها المهندسين الشباب وحديثي التخرج بدور وطني نتيجة إحساس جميع المسئولين فيها بأهمية هذا الدور ويتمثل هذا الدور في إقامة فعاليات التوظيف بغرض تدريب وتأهيل المهندسين واطلاعهم على متطلبات سوق العمل.

وأضاف ضاحي خلال كلمته بفعاليات يوم التوظيف الهندسي لتأهيل المهندسون لسوق العمل والتي نظمت لجنة التدريب والتوظيف برئاسة الاستشاري محمد سليم سلمان، أنه نتيجة العلاقات الطيبة بين النقابة والجهات المعنية من وزارات وشركات هندسية كبرى، فإنها تسعى من خلال لجنة التدريب والتوظيف بمخاطبة هذه الجهات لمعرفة مدى احتياجاتها للمهندسين، وكذلك من خلال البورتال التوظيفي والذي يعد بوابة لاستقبال طلبات العمل من المهندسين، تقوم النقابة بدور الوسيط بين المهندس والجهة الطالبة لتعيين مهندسين لترشيح من يصلح من خلال اجتيازه لدورات تدريبية والاختبارات التي تعقد في نهايتها.

وتابع أنه تم الحصول من وزارة القوى العاملة على منحة لتدريب 1000 مهندس كدفعة أولى من المهندسين العاملين وحديثي التخرج، جارٍ توزيعها على النقابات الفرعية، وتمنح هذه الدورات بعد اجتياز الاختبارات شهادات معتمدة لممارسة عمل متخصص، إضافة إلى توقيع عدد من بروتوكولات التعاون الجديدة مع وزارة الإنتاج الحربي وشركة سيمنز والجامعة الألمانية ونقابة المهندسين بألمانيا بمقاطعة بادن فايتنبرج لتبادل الخبرات وإتاحة فرص عمل للمهندسين المصريين المؤهلين.

وفيما يخص ملف التعليم الهندسي قال ضاحي: استمرت جهود النقابة مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي في وضع ضوابط للقبول بالتعليم الهندسي وتحديد أعداد الدارسين واستمرار تقييم المعاهد الهندسية مع عدم إنشاء معاهد هندسية جديدة وتم إقرار ذلك.

وأشار إلى أنه تم التقدم بمقترح لعقد امتحان قبول موحد على مستوى الجمهورية للطلاب الذين يرغبون في الالتحاق بالتعليم الهندسي، وجارٍ دراسته بالمجلس الأعلى للجامعات.

وعن ملف مزاولة المهنة أشار نقيب المهندسين، إلى أنه تم الانتهاء من دراسة وإعداد لائحة مزاولة المهنة والجاري صياغتها في صورتها النهائية تمهيدًا لاعتمادها، لافتًا أن النقابة استعادت دورها الاستشاري وأصبح لها رأي مسموع في كثير من الأمور المرتبطة بالمهنة، ومن أهمها العقد الثلاثي الذي يحفظ حقوق المهندس والذي تم إقراره وإصداره من النقابة على نسخ مؤمَّنة.

كما تناول ضاحي ملف دعم المهندسين المصريين في الخارج، مشيرًا إلى أنه تم حل مشكلة المهندسين المصريين بالكويت بعد رفض جمعية المهندسين الكويتية تجديد التصاريح لآلاف المهندسين، وأنه بعد تدخل النقابة تم عقد اجتماع باتحاد المهندسين واستدعاء جمعية المهندسين الكويتية، وتم التوافق وحل المشكلة، كذلك ما حدث بقضية المهندس علي أبوالقاسم الذي حكم عليه بالإعدام، وتم تأييد هذا الحكم قبل تسلم المجلس الحالي مقاليد العمل بالنقابة، وعلى الفور تحركنا مع وزارة القوى العاملة والجهات المعنية.