ديانا الضبع: 5 مصريين ضمن نماذج مؤتمر المليار متابع

أكدت الكاتبة الصحفية ديانا الضبع، أن مؤتمر المليار متابع فكرة عبقرية، استهدفت من خلالها دبي تنظيم فاعلية لجميع صناع المحتوى ممن يزيد عدد متابعيهم عن مليار شخص.

وأشارت ديانا الضبع، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إلى اختلاف أعمار صناع المحتوى المشاركين في مؤتمر "المليار متابع" ما بين أطفال وشباب وكبار السن فوق الـ60، قائلة: "تابعنا في فاعليات المؤتمر حكايتهم منذ بداية ظهورهم على السوشيال ميديا".

وتابعت: "يوجد 5 مصريين مشاركين في مؤتمر المليار متابع، كما أن أحدى المشاركات في المؤتمر طفلة صاحبة المركز الخامس في المتابعة على السوشيال ميديا"، مشيرة إلى أن أحمد الغندور "الدحيح" شارك بورشة تعليمية عن صناعة المحتوى وكان عليها إقبال كبير لدرجة أنه أعاد المحاضرة مرتين.