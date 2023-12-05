يحيى الفخراني: سأقدم دور الجد مع أحفاده في مسلسل عتبات البهجة برمضان 2024

كشف الفنان الكبير يحيى الفخراني، عن أعمال يحيى الفخراني في رمضان 2024، قائلا إنه سيقدم مسلسلًا درامياً بعنوان «عتبات البهجة» في موسم رمضان 2024، من تأليف الدكتور مدحت العدل، وإخراج مجدي أبوعميرة، والذي عمل معه في عملين من أنجح الأعمال وهما «جحا المصري» و«يتربى في عزو».

وأضاف «الفخراني»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن المخرج مجدي أبوعميرة رجل مخلص في عمله للغاية، ومناسب للغاية للعمل الذي كتبه الدكتور مدحت العدل، والإطار العام للمسلسل اجتماعي إنساني، ويتعلق بالجد وأحفاده.

ولفت أن المسلسل يتكون من 15 حلقة وما كتب عنه حتى الآن 7 حلقات، ويعتمد على الرواية الأصل، وتعمد أن ينتهي من العمل مبكرا حتى يحدث ضغط مع قرب حلول شهر رمضان.