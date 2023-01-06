الأولمبية تهنىء اتحاد السلاح بذهبية محمد السيد بكأس العالم للشباب

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تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بخالص التهنئة للاتحاد المصري للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني بعد تحقيق محمد السيد الميدالية الذهبية لبطولة العالم لسلاح سيف المبارزة المقامة بإيطاليا.

وحقق محمد السيد الميدالية الذهبية بعد مشوار ناجح في البطولة واداء متميز يأتي ضمن سلسة نجاحات وانجازات للاتحاد المصري للسلاح .

ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية وفخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام كبير غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عالية في جميع المحافل الرياضية.