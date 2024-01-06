رسالة تعزية نادرة من زعيم كوريا الشمالية إلى اليابان

أرسل زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، رسالة إلى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، للتعبير عن تعازيه في ضحايا السلسلة الأخيرة من الزلازل التي وقعت في غرب اليابان، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم السبت، وهي خطوة نادرة تستهدف على ما يبدو تصوير نفسه كزعيم عالمي.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن كيم أرسل الرسالة إلى كيشيدا يوم الجمعة للتعبير عن التعاطف العميق والتعازي في الضحايا والخسائر الناجمة عن الزلازل في بداية العام.

وأضافت الوكالة أن كيم أعرب في الرسالة عن الأمل بصدق في أن يتمكن الناس في المناطق المتضررة من التخلص من أثار الزلازل واستعادة حياتهم المستقرة في أقرب وقت ممكن.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن كوريا الشمالية وزعيمها نادرا ما يرسل مثل هذه الرسائل إلى دول لا تعتبرها صديقة.

وكان زلزال بقوة 7.6 درجة قد ضرب مقاطعة "ايشيكاوا" في أول أيام العام الجديد أعقبته سلسلة من الهزات الارتدادية التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 94 شخصا، وفقا لتقارير.

كما أرسل كيم رسالة منفصلة إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في نفس اليوم للإعراب عن تعازيه في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع هناك مؤخرا، وأسفر عن مقتل 84 شخصا على الأقل.