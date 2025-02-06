 نتنياهو: إسرائيل تتعامل مع مقترح ترامب باعتباره خطة اليوم التالي في غزة - بوابة الشروق
الخميس 6 فبراير 2025 5:08 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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نتنياهو: إسرائيل تتعامل مع مقترح ترامب باعتباره خطة اليوم التالي في غزة


نشر في: الخميس 6 فبراير 2025 - 4:08 م | آخر تحديث: الخميس 6 فبراير 2025 - 4:08 م

أفادت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، الخميس، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أشار إلى أن تل أبيب تتعامل مع مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، باعتباره خطة «اليوم التالي» لنهاية الحرب في غزة.

وبحسب فضائية «الشرق» الإخبارية، نقلت الصحيفة عن نتنياهو، قوله: «هكذا تسير الأمور.. تحدثنا مع الرئيس الأمريكي بشأن اليوم التالي (لنهاية الحرب) وطرح فكرة جديدة مختلفة تماماً.. اليوم التالي لحماس».

وقال ترامب، في وقت سابق الخميس، إن الولايات المتحدة ستتسلم قطاع غزة من إسرائيل بعد انتهاء الحرب، مشيرًا إلى أن «الفلسطينيين سُيعاد توطينهم في مجتمعات أكثر أماناً في المنطقة».

وأضاف أن الولايات المتحدة ستبدأ «ببطء وحذر في بناء ما سيصبح واحداً من أروع مناطق التطوير على وجه الأرض في قطاع غزة، بالتعاون مع فرق تطوير من شتى أنحاء العالم»

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