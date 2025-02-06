فورد تختار شيري هاوس مديرا ماليا ومارين جاجا مديرا للتخطيط

أعلنت شركة فورد موتور كورب ثاني أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة عن مجموعة واسعة من التغييرات في المناصب القيادية، حيث قالت إن شيري هاوس التي خدمت كنائب لرئيس الشركة لشؤون التمويل ستصبح مديرا ماليا للشركة اعتبارا من اليوم.

وتخلف هاوس المدير المالي السابق جون لولر الذي سيستمر في منصبه كنائب رئيس مجلس الإدارة وسيركز على مجالات التخطيط الاستراتيجي والشراكات والتحالفات والتطور المؤسسي.

كما اختارت الشركة الأمريكية مارين جاجا كمدير للتخطيط الاستراتيجي بعد فترة من العمل في المناصب القيادية منذ التحاقه بالشركة في 2022.

وقالت فورد إن ديفيد ماكليلاند نائب الرئيس للتخطيط الاستراتيجي والشراكات سيتقاعد بنهاية الربع الأول من العام بعد 32 عاما من العمل في فورد.

ومع هذه التغييرات تولى أندرو فريك مهاما إضافية كرئيس مسؤول عن قطاعي فورد بلو وفورد موديل إي. كما سيستمر لفترة انتقالية مسؤولا عن قطاع فورد برو لحين اختيار مسؤول عنه.

كما سيتم تعيين كاري هارت الذي كان مسؤولا عن قطاع الأسواق الدولية في فورد كمدير عام لقطاع فورد موديل إي تحت قيادة أندرو فريك.

وقالت الشركة إن هذه التغييرات القيادية تأتي في الوقت الذي تواصل فيه تنفيذ خطة فورد بلس لتصبح شركة إنتاج وخدمات وبرمجيات ديناميكية ومتنامية.

وقال جيم فارلي الرئيس التنفيذي لفورد "نواصل بناء فريق قيادة موهوب ويركز على المهام، ويحقق النتائج المطلوبة باستمرار، في حين يحول فورد إلى شركة أعلى نموا وأعلى في هامش الأرباح وأكثر قدرة على البقاء في هذه البيئة شديدة التنافسية وسريعة التغير".