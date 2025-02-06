قوات الدفاع الشعبي والعسكري تواصل تنفيذ الأنشطة والفعاليات لدعم المجتمع المدني

نفذت قوات الدفاع الشعبي والعسكري مشروعين للتدريب العملي المشترك بمحافظتي الشرقية والوادي الجديد لتحديد مدى جاهزية أجهزتهما التنفيذية في مجابهة وإدارة الأزمات والكواراث وإزالة الآثار المترتبة عليها، وتم المرور على اصطفاف المعدات والمركبات ومعسكر الإيواء العاجل بالمحافظتين لمواجهة المواقف الطارئة.

كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة في سبيل رفعة مصر، وذلك بحضور قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري ومحافظ الشرقية ومحافظ الوادي الجديد.

كما نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري ندوة تثقيفية مجمعة للجامعات المصرية بمقر جامعة القاهرة لـ10 جامعات حكومية وخاصة، تضمنت الندوة إلقاء الضوء على المخاطر والتحديات التي تحيط بالدولة المصرية والمتغيرات الحالية على المستويين الدولي والإقليمي بالإضافة إلى تقديم مجموعة من العروض والأعمال الفنية للطلبة التي تعبر عن حب الوطن.

وفي إطار إعداد أجيال من شباب مصر مسلحة بالعلم والوعي والانضباط والقيم الوطنية، التقى محمـد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اللواء أسامة عبدالحميد داود قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري لمتابعة تطوير الأداء بمدارس التأسيس العسكري، حيث تناول اللقاء عرض الجهود التي قامت بها القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي ساهمت في نجاح منظومة التأسيس العسكري بالمدارس وكان له مردود إيجابي على النواحي التعليمية والانضباطية والسلوكية للطلاب، كما تناول اللقاء مقترحات انضمام أعداد جديدة من المدارس لنظام التأسيس العسكري.



