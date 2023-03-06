تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

تستكمل اليوم الإثنين منافسات الجولة الـ21 من الدوري الممتاز، كما تُختتم منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي ومنافسات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني ومنافسات الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي.
وتقدم بوابة «الشروق» مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:
الدوري الممتاز
الداخلية × غزل المحلة الساعة الثالثة عصرا على قناة ON Time Sports2
المصري البورسعيدي × طلائع الجيش الساعة الخامسة مساء على قناة ON Time Sports1
الدوري الإنجليزي
برينتفورد × فولهام الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
الدوري الإسباني
أوساسونا × سيلتا فيجو الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports HD 1
الدوري الإيطالي
ساسولو × كريمونيزي الساعة السابعة و النصف مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
تورينو × بولونيا الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة AD SPORTS Premium 1