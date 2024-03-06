ميقاتي: محادثات غير مباشرة بين حزب الله وإسرائيل قريبا

من المقرر أن تبدأ قريبا محادثات غير مباشرة لإنهاء القتال بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان، وفقا لوكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وأعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي الثلاثاء أن المحادثات ستبدأ خلال شهر رمضان، حسبما ذكرت الوكالة.

ويدرس مسؤولون لبنانيون اقتراحا قدمه المبعوث الأمريكي آموس هوكستين مستشار الرئيس جو بايدن. وكان هوكستين في بيروت لإجراء محادثات يوم الاثنين ركزت على الجهود الدبلوماسية لتهدئة الأعمال العدائية بين حزب الله المدعوم من إيران وإسرائيل.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت مؤخرا أنه سيزيد الضغط العسكري على حزب الله ردا على هجماته اليومية على إسرائيل حتى ينسحب من الحدود.

وتريد إسرائيل استخدام الضغط الدبلوماسي لضمان انسحاب حزب الله ^إلى ما وراء نهر الليطاني، على بعد 30 كيلومترا من الحدود، كما هو منصوص عليه في قرار الأمم المتحدة رقم 1701.

ومع ذلك، حذر جالانت مؤخرا من أن إسرائيل مستعدة أيضا لشن عملية عسكرية كبيرة "إذا لزم الأمر". ويخشى دبلوماسيون من أن يؤدي ذلك إلى تصعيد كبير للتوترات في المنطقة.