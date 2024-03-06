محافظ البنك المركزي: لم ولن نستهدف سعر صرف محدد

قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، إن الدولة على بداية المسار الصحيح، وذلك في أعقاب القرارات التي اتخذها البنك بتحرير سعر الصرف ورفع الفائدة بنسبة 6%.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن مصر قادرة على أن تكون دولة متزنة وقوية اقتصاديًّا بفضل جهود الجميع.

وأشار إلى أنّ البنك المركزي لم ولن يستهدف سعر صرف محدد، لكن البنك يستهدف التضخم.

ولفت إلى أن هذا الأمر يتطلب تنسيقًا بين كل الإجراءات التي تتخذها وزارة المالية، وكذلك إجراءات الاستثمار الحكومي مع البنك المركزي.

وأوضح أن المستهدف من هذا المسار أن يكون التضخم مماثلًا لما هو عليه في الدول المتقدمة في الفترة المقبلة.

وقرر البنك المركزى، رفع الفائدة 600 نقطة أساس (بنسبة 6%) في اجتماع استثنائى اليوم الأربعاء، كما قرر تحرير سعر الصرف.