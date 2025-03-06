فرنسا تدين تعليق الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

أدانت وزارة الخارجية الفرنسية، تعليق السلطات الإسرائيلية دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الفلسطيني خلال شهر رمضان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة باريس، إن فرنسا أدانت في بيان مشترك مع بريطانيا، منع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

وأضاف متحدث الخارجية الفرنسية: "ندين بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية تعليق المساعدات، وندعو إسرائيل إلى الالتزام بمسئولياتها والسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة".

كما شدد على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية لغزة، نظراً للوضع الكارثي الذي يعيشه الفلسطينيون هناك.

والاثنين الماضي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فيما يتعلق بوقف دخول المساعدات الإنسانية لغزة: "قررنا أمس الأول (السبت) وقف دخول البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة".

وكانت المساعدات تدخل إلى قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم جنوبي القطاع، ومن معبر أو نقطة استحدثتها إسرائيل خلال حرب الإبادة الجماعية وتقع شمال غرب القطاع وأطلقت عليها اسم "زيكيم"، وحاجز بيت حانون "إيرز" شمالي القطاع.