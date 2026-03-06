وزارة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير طائرة مسيَّرة بالمنطقة الشرقية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء الركن تركي المالكي، بأنه تم اعتراض وتدمير طائرة مسيَّرة بالمنطقة الشرقية.



وفي وقت سابق الليلة أعلنت الدفاع⁩ السعودية اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية.

وقال الحرس الثوري الإيراني إنه نفذ هجوما بالصواريخ الباليستية مستهدفا جناح الاستكشاف الأمريكي الجوي رقم 378، في قاعدة الأمير سلطان الجوية جنوب شرق الرياض.

ومنذ بدء العملية العسكرية التي تشنها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بدأت إيران باستهداف القواعد العسكرية في المنطقة وأعلنت أنها أهداف مشروعة.

وقد استنكرت دول الخليج العربية الغارات الإيرانية وقالت إنها تحتفظ لنفسها بحق الرد واتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لحماية أراضيها.



ومن المقرر أن تعقد جامعة الدول العربية اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية يوم الأحد المقبل، وذلك بطلب من السعودية.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أفاد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بأنه أجرى اتصالا مع وزير الدفاع الإماراتي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وبحثا مستجدات الوضع في المنطقة.

وأكد الجانبان احتفاظ الدولتين بحقهما في اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها حماية مقدراتهما وضمان سلامة كل من يعيش على أرض دولة الإمارات والمملكة.