رئيس اتصالات النواب: أوصينا بعدم إتاحة التطبيقات الإلكترونية العنيفة

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن مناقشة خطورة بعض الألعاب الإلكترونية بمجلس النواب جاء بعد تلقي العديد من طلبات الإحاطة من جانب النواب في هذا الصدد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري عبر فضائية «dmc»، مساء أمس الاثنين، أن تم مناقشة خطورة تلك الألعاب مع رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومسؤول من وزارة الصحة، موضحًا أنه على مدار جلستين تم التأكيد على أن الألعاب الإلكترونية العنيفة لها تأثير كبير على حياة الاطفال.

وأشار إلى خطورة ما تطرقت له مسؤولة الصحة في مجلس النواب وهو أن الألعاب الإلكترونية العنيفة هي أحد أسباب العنف عند الأطفال، والتي وصفتها بأنها كالمخدرات، إضافة إلى أنها تتسبب في أضرار نفسية تصل إلى حد الإدمان.

وأوضح أنه بالتنسيق مع الجهات المختصة أوصت لجنة الاتصالات بعدم إتاحة مثل هذه التطبيقات العنيفة، لافتًا إلى أنه تم إغلاق بعض التطبيقات مسبقًا بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

