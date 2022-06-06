تقرير أممي: إسرائيل هدمت 300 مبنى في الضفة الغربية منذ مطلع العام الجاري

رصدت منظمة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا)، اليوم الاثنين، هدم إسرائيل 300 مبنى في الضفة الغربية بما فيها القدس، منذ مطلع العام الجاري.

وحذرت "أوتشا"، في تقرير لها على موقعها الإلكتروني، من خطورة سياسة إسرائيل في هدم المنازل خاصة في المناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية والتي تخضع للسيطرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن آخر البنايات المهددة بالهدم، بناية تضم 12 وحدة سكنية تقع في منطقة وادي قدوم في حي سلوان في القدس الشرقية، ما يهدد بتشريد 32 شخصا و42 طفلًا بالقوة.

ولفت التقرير إلى أنه كما هو الحال في معظم عمليات الهدم، تكمن ذريعة السلطات الإسرائيلية التي تبرر الهدم المحتمل في وادي قدوم في الافتقار إلى رخصة بناء.

وأكد التقرير أنه يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول على مثل هذه التصاريح أو تلك الرخصة في القدس "نظرا للبيروقراطية وسياسة التضييق التي تتبعها السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في القدس ومناطق (ج)".

واعتبر أن إسرائيل تعمل على تكريس الأراضي والحيز المتاح للبناء في القدس والمناطق المصنفة (ج) لصالح التوسع الاستيطاني المحرم دوليا والمنافي للقانون الدولي.