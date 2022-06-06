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فيديو.. مقتل جنرال روسي آخر في دونباس شرقي أوكرانيا

وكالات
نشر في: الإثنين 6 يونيو 2022 - 4:49 م | آخر تحديث: الإثنين 6 يونيو 2022 - 4:49 م

أفادت وسائل إعلام رسمية روسية، اليوم الاثنين، بمقتل أحد كبار جنرالات موسكو خلال قتال عنيف في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا.

وقُتل الجنرال رومان كوتوزوف في هجوم على تجمع سكني في دونباس، بحسب ما أفاد مراسل القناة الحكومية الروسية "راسيا 1"، ألكساندر سلادكوف.

وقال المراسل سلادكوف إنّ الجنرال كوتوزوف كان يقود قوات من جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب الانفصاليين الموالين لروسيا.

وكتب سلادكوف في تطبيق تلجرام، للتواصل الاجتماعي: "قاد الجنرال الجنود إلى الهجوم، كما لو لم يكن هناك عدد كافٍ من العقداء".

من ناحية أخرى، كان رومان يعتبر نفسه مثل أي شخص آخر، إلا أنه كان من رتبة أعلى.

وأكد الجيش الأوكراني مقتل الجنرال كوتوزوف، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول الملابسات.

 

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