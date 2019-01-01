حسن شحاتة عن رجاء الجداوي: غصب عنك تحبها دون معرفتها

نعى الكابتن حسن شحاتة، الفنانة رجاء الجداوي التي وافتها المنية، أمس الأحد، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، قائلًا: «كان يجب أن أقوم بواجب العزاء وأعزي نفسي والشعب المصري في وفاتها».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء أمس الأحد، أن زوجها الكابتن حسن مختار هو من أحببهم في رجاء الجداوي، معقبًا: «غصب عنك تحبها دون معرفتها، وكلامه يحببك فيها».

وأشار إلى أنه تعرف على «الجداوي» عندما كان مع «مختار» في منتخب الشباب بالإسماعيلية، مضيفًا: «كانت تحببك في الحياة والطيبة، وتعلمك إزاي تبقى طيب وتعمل حساب للناس كلها».

وشُيعت ظهر الأحد، جنازة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، والتي وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح أمس عن عمر ناهز الـ82 عامًا، بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبي بالإسماعيلية بالعناية المركزة، عقب تدهور حالتها الصحية إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وتلقت «الجداوي» العلاج من فيروس كورونا بمستشفى أبوخليفة للعزل الطبي بالإسماعيلية منذ أكثر من شهر وأجريت لها ثلاث مسحات أكدت استمرار إيجابية الإصابة بالفيروس، وحصلت على جرعة بلازما دم المتعافين من الفيروس مقسمة على حقنتين.

ونُقلت إلى العناية المركزة في الثاني من يونيو الماضي، بعد تعرضها لضيق في التنفس وانخفاض نسبة الأكسجين في الدم.