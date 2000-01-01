خالد أبو بكر: مصر كلها حزينة على رجاء الجداوي

نعى الإعلامي خالد أبو بكر، الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، التي وافتها المنية صباح أمس الأحد، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، قائلًا: «كل مصر والوسطين الإعلامي والفني يشعرون بالحزن من القلب».

وأضاف أثناء تقديمه لبرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «On E»، مساء أمس الأحد، أن كل الإعلاميين والفنانين لديهم ذكريات تجمعهم بالفنانة الراحلة رجاء الجداوي، متابعًا أنها كان لديها حلقة اتصال اجتماعية عربية مصرية ودولية غير عادية.

واستطرد: «رجاء الجداوي كانت ست ناجحة وذكية وبتعرف امتى وفين تتكلم وكانت بتفهم في الإتيكيت وتتمتع بالحضور واللباقة والشياكة غير العادية».

وشيعت ظهر الأحد، جنازة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، والتي وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر ناهز الـ82 عامًا، بمستشفى أبو خليفة للعزل الطبي بالإسماعيلية بالعناية المركزة، عقب تدهور حالتها الصحية إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وتلقت «الجداوي» العلاج من فيروس كورونا بمستشفى أبوخليفة للعزل الطبي بالإسماعيلية منذ أكثر من شهر وأجريت لها ثلاث مسحات أكدت استمرار إيجابية الإصابة بالفيروس، وحصلت على جرعة بلازما دم المتعافين من الفيروس مقسمة على حقنتين.

ونُقلت إلى العناية المركزة في الثاني من يونيو الماضي، بعد تعرضها لضيق في التنفس وانخفاض نسبة الأكسجين في الدم.