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وقعت الولايات المتحدة وفنزويلا صفقة لإستعادة الروابط العسكرية، من التدريب إلى تبادل المعلومات، وفق ما ذكره وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث.

وقال هيجسيث إنه في أعقاب اعتقال الجيش الأمريكي للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في يناير الماضي، تحولت البلاد "من أشد تهديد إقليمي عدوانية لنا إلى شريك أمني ممتثل".

وأشاد هيجسيث بـ"التعاون الوثيق" مع الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريجيز، والذي أتاح للمسؤولين "تحقيق الاستقرار في فنزويلا وتخليصها من إرهابيي المخدرات بشكل نهائي".

كما أشاد هيجسيث باتفاقية الطاقة مشيراً إلى عملية عسكرية كبرى أخرى نفذتها إدارة ترامب هذا العام، وهي الحرب مع إيران.

وقد أدى هذا النزاع إلى تعطيل إمدادات الطاقة العالمية عبر ممر مائي حيوي في الخليج، مما تسبب في ارتفاع أسعار البنزين وأسهم في الخسائر الفادحة التي مُني بها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي هذا الشهر.

وقال هيجسيث في السفارة الأمريكية في كراكاس إن صفقة النفط الفنزويلية "تجعل من مضيق هرمز عاملاً غير مؤثر بالنسبة لنصف الكرة الغربي".

ولم يقدم البنتاجون على الفور مزيدًا من التفاصيل بشأن الشراكة الجديدة.

من جانبها، أشادت رودريجيز بفرصة تعزيز الشراكة العسكرية، قائلة: "آمل أن يتم الارتقاء بهذا التعاون العسكري التقني... إلى أعلى مستوى ممكن، حتى نتمكن... من التصدي للتهديدات المشتركة".

وخلال الاجتماع مع هيجسيث، أكدت رودريجيز أن الاتفاق يتيح "تطوير قطاع الطاقة في بلدينا" و"تعود بالنفع على شعبي الولايات المتحدة وفنزويلا".

وتؤكد زيارة هيجسيث الجهود التي تبذلها إدارة الرئيس دونالد ترامب لتعميق نفوذها في فنزويلا، منذ أن أطاحت القوات الأمريكية بمادورو في يناير الماضي.