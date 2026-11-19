أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الأربعاء، توجيه اتهامات لرجل روسي، يقول الادعاء العام إن حكومته جندته، بملاحقة موظفي شركة تكنولوجيا ودفاع في وادي السيليكون بغرض جمع معلومات استخباراتية.

ووفقاً لإفادة خطية صادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي أي) تستعرض تفاصيل الاتهامات، فقد تم تكليف إيجور ديو بجمع معلومات حول أنشطة الشركة نظراً لقيامها بتزويد أوكرانيا بأسلحة في حربها مع روسيا.

ويقول المسؤولون إن مشغلي ديو وجهوه لزيارة مقهى يقع بالقرب من مكتب الشركة في شمال كاليفورنيا، وتحديد هوية الموظفين، والتقاط صور لشاشات حواسيبهم المحمولة أثناء عملهم. كما أفادوا بأنه جمع عناوين منازل ومعلومات شخصية تخص موظفي الشركة، وقام في بعض الأحيان بتتبعهم بسيارته أثناء مغادرتهم المكتب.

ولم تكشف وثائق الاتهام عن هوية الشركة المستهدفة. كما لم يتضح على الفور الجهة التي تلقى منها ديو تكليفاته، إلا أن الإفادة أشارت إلى أن جهات اتصاله عبر منصة المراسلة المشفرة "تليجرام" أبلغته بأنه يعمل لصالح "الوطن الأم".

وأضافت الوثيقة أن المخطط المزعوم يتبع نمط العمليات السرية لأجهزة الاستخبارات الروسية، التي تعتمد عادةً على وكلاء لتنفيذ مهام جمع المعلومات الاستخباراتية عن الأهداف.