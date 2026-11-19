قال رئيس السلفادور، نجيب أبو كيلة، اليوم الأربعاء، إن قواته دمرت المنزل الفخم لزعيم عصابة بارز في هايتي يُعرف باسم جيف. ولم يتضح على الفور ما إذا كان جيف قد قُتل في الهجوم.

ونشر أبو كيلة مقطع فيديو على منصة "إكس" يُظهر لقطات قديمة لـجيف وهو يتباهى أمام قصره في الدولة الكاريبية، ثم ينتقل المشهد إلى مروحيات سلفادورية تحلّق باتجاه القصر وتطلق عليه وابلاً من النيران، مع تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان من منزل جيف.

وكتب أبو كيلة: "هديتي إلى الشعب الهايتي في ذكرى معركة فيرتيير".

وكانت معركة فيرتيير في عام 1803 حاسمة في المساعدة على تأمين استقلال هايتي عن فرنسا، وتحويلها إلى أول جمهورية سمراء في العالم.

ولم يُعرف على الفور ما إذا كانت الشرطة والجيش في هايتي قد شاركا في الهجوم. فيما أعلنت قوة مكافحة العصابات المدعومة من الأمم المتحدة أنها لم تشارك فيه.

وبعد ساعات من الإعلان، خرج الآلاف من مواطني هايتي في مسيرات عبر شوارع العاصمة بورت أو برنس والمناطق المحيطة بها، وذلك لليوم الثاني على التوالي، تعبيرًا عن تأييدهم لرئيس السلفادور، مرددين هتافات "أبو كيلة! أبو كيلة!".

وكان من بين المحتفلين بالهجوم الذي وقع اليوم الأربعاء ماريو جان بيير (45 عامًا) والذي يعمل بائعًا في بورت أو برنس.

وقال "جيف مجرم، وآمل أن يكون قد مات. لقد طلبنا المساعدة، فاستجاب لنا أبو كيلة"

ويُعتبر جيف أحد أقوى زعماء العصابات في هايتي. واسمه الحقيقي جيف لاروز، لكنه يُعرف بأسماء جيف كنعان، وجيف جو لوا، وطالبان. وتسيطر عصابته المعروفة باسم "طالبان" والتي تضم نحو مئتي عضو، منذ فترة طويلة على منطقة تُعرف باسم كنعان، وتقع في شمال العاصمة بورت أو برنس.

وقال دييجو دا رين، الخبير في شؤون هايتي لدى مجموعة الأزمات الدولية "إنها واحدة من أكثر العصابات تنظيمًا، وتمارس أشد أشكال السيطرة على الأراضي".

وأضاف دا رين أن الهجوم على منزل جيف كان الخطوة التالية المتوقعة بوضوح ضمن العمليات التي يقودها أبو كيلة.

كان أبوكيله قد هدد برد قاس عقب اختفاء أربعة جنود سلفادوريين منضوين ضمن القوة الأممية لمكافحة العصابات، عقب هجوم شنته عصابات في العاصمة بور أو برنس التي تخضع في معظمها لسيطرة تشكيلات إجرامية.