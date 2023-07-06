 الرئيس الأوكراني يصل بلغاريا في أول زيارة رسمية للبلاد - بوابة الشروق
الخميس 6 يوليه 2023 3:08 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟

النتـائـج تصويت

الرئيس الأوكراني يصل بلغاريا في أول زيارة رسمية للبلاد

د ب أ
نشر في: الخميس 6 يوليه 2023 - 2:42 م | آخر تحديث: الخميس 6 يوليه 2023 - 2:42 م

أعلنت الحكومة البلغارية وصول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، العاصمة صوفيا اليوم الخميس، في زيارته الأولى الرسمية للبلاد.

ومن المتوقع أن يلتقي زيلينسكي رئيس الوزراء البلغاري نيكولاي دينوكوف، ووزيرة الخارجية ماريا جابريل. وجرى إغلاق الميدان الواقع أمام مقر الحكومة والمكتب الرئاسي في صوفيا أمام حركة المرور لدواعي أمنية.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان زيلينسكي سيلتقي أيضا الرئيس البلغاري رومين راديف خلال تواجده في صوفيا. ويعد راديف، وهو طيار مقاتلات سابق ورئيس سلاح الجو البلغاري سابقا، مواليا لروسيا.

ورفض راديف مؤخرا مشاركة بلغاريا في مبادرة مشتركة للاتحاد الأوروبي لإمداد أوكرانيا بالذخيرة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك