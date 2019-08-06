4 وصفات مختلفة لطهي المخ واللسان في المنزل

أيام قليلة ويهل عيد الأضحى المبارك على المسلمين، وفيه يذبح المسلمون الأضحية تقربًا إلى الله.

ويفضل أغلب المضحون تناول أشياء أخرى من الأضحية غير لحومها، مثل اللسان والطحال والمخ، والتي تختلف في طرق طهيها عن اللحوم العادية، لذا نقدم لربات البيوت عدة وصفات سهلة ومختلفة لطهيها بسهولة.

1. وصفة المخ البانيه

مخ عجل، بصلة كبيرة مبشورة، كوب بقسماط، 2بيضة، 1/4 كوب دقيق أبيض، ملعقة صغيرة ثوم مفروم، ملعقة صغيرة ملح أبيض وفلفل أسود، شرائح ليمون وملعقة خل كبيرة، زيت للقلي.

نضع الشرائح في الماء المغلي مع شرائح اللّيمون والملح والخل، مدة 5 دقائق، بعد ذلك نزيل القشرة الخارجية ثم نضعه في ماء بارد حتى يتماسك مرة أخرى، ثم نقطعه مربعات متوسطة السماكة، نخفق البيض والفلفل الأسود والملح والبصل والثوم، ونقلب المربعات فيها، ثم نتركها في الثلاجة مدة ساعة، بعدها نغطي قطع المخ بالبقسماط المخلوط بالدقيق، ثم نقليها في الزيت.

2. وصفة المخ بالبيض والبصل

مخ عجل كامل مقطع قطع صغيرة، بصلة كبيرة مقطعة، 8 بيضات، 3 معالق كبيرة زيت زيتون، ملعقة ملح أبيض صغيرة والفلفل الأسود .

نقلي البصل في زيت الزيتون، ونقلب حتى يذبل، ثم نضيف المخ والملح والفلفل الأسود، ونقلب على نار متوسطة لمدة 20 ديقيقة، بعدها نضيف البيض النيئ ونقلب جيدًا حتى ينضح البيض ويتداخل مع المخ.

3. وصفة اللسان المحمر

لسان عجل أو ضأن، ربع كوب دقيق أبيض، 6 ورقات من الزعتر الأخضر، 1/4 كوب بقدونس أخضر، ورق لورا، ملعقة صغيرة من الملح، والبهرات المفضلة.

تقشير لسان العجل ثم نغليه، نضع الزيت على نار هادئة ونحمر اللسان، ونقلب حتى يصبح لونه ذهبيًا، في إيناء منفصل نحمر الدقيق مع ملعقة زيت حتى يصبح لونه بنيا، ثم نضع المرق والمبهارات والملح والفلفل، وورق اللورا والزعتر، ثم نترك الإناء مدة 3 ساعات على النار، بعد ذلك نصفي اللسان من الصوص وندخله الفرن مدة 10 دقائق للتحمير، ثم نقطعه شرائح.

4. وصفة اللسان مع الخضراوات

لسان عجل، بصلة متوسطة للسلق، وأخرى كبيرة مقطعة مكعبات، حزمة كرافس طازجة، حبة فلفل رومي أخضر، وفلفل رومي أحمر، مقطعين شرائح، ملعقة صغيرة فلفل أسود وملح أبيض، 3 فصوص حبهان، زيت للقلي أوسمن.

نسلق اللسان مع الحبهان وورق اللورا والبصلة المتوسطة والكرافس، بعدها ننزع القشرة الخارجية عن اللسان، في إناء منفصل نضع القليل من الزيت أو السمن في إناء ونقلي فيها البصل المقطع، مع الملح والفلفل الأسود والفلفل الأخضر والأحمر، ثم نضع شرائح اللسان، ونقلب جيدا حتى ينضج، ثم يقدم على السفرة.