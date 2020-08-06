فيسبوك يحذف منشورا مضللا لترامب عن جائحة كورونا

(د ب أ)

حذف موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، منشورا من صفحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال الموقع إن ذلك المنشور يتضمن بيانات غير صحيحة حول جائحة فيروس كورونا.

وشمل المنشور مقتطفات من مقابلة لترامب مع "فوكس نيوز" قال فيها إن الصغار "محصنون تقريبا" ضد الإصابة بالفيروس، وهو أمر غير صحيح، رغم أن الأطفال بشكل عام تظهر عليهم مضاعفات أقل خطورة مقارنة بالكبار.

وقال المتحدث باسم فيسبوك في بيان ، الأربعاء: "يتضمن هذا الفيديو مزاعم خاطئة بأن مجموعة من الأشخاص محصنون من كوفيد 19 وهو انتهاك لسياساتنا حول التضليل المعلوماتي الضار بشأن كوفيد".

وسُئل ترامب عن تعليقه خلال مؤتمر صحفي وحاول التراجع عنه ، قائلا إنه يشير إلى مدى أي مرض لدى الأطفال.

وتأتي الخطوة التي اتخذها فيسبوك وسط تعرض الشركة لضغوط لتقليل التضليل على منصة وسائل التواصل الاجتماعي.