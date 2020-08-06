إحصاء: انتعاش الطلب في القطاع الصناعي بألمانيا يونيو الماضي

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء، انتعاش الطلب في قطاع الصناعة الألمانية بقوة غير متوقعة خلال شهر يونيو الماضي بعد التراجع الذي شهده في ظل أزمة كورونا.

وأعلن المكتب الاتحادي للإحصاء، اليوم الخميس، في مدينة فيسبادن غربي ألمانيا، أنه بعد ارتفاع حجم الطلبيات في مايو الماضي بنسبة 4. 10 بالمئة مقارنة بالشهر الذي يسبقه، شهد شهر يونيو الماضي زيادة في حجم الطلبيات بنسبة 9. 27 بالمئة.

يذكر أن الطلبيات تراجعت خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، عندما تعطل الاقتصاد بشكل كبير في كثير من الدول الصناعية خلال مكافحة وباء كورونا.

وكان محللون، توقعوا زيادة قوية خلال شهر يونيو مقارنة بالشهر الذي يسبقه، ولكنهم افترضوا زيادة بنسبة 1. 10 بالمئة فقط.

ولكن مقارنة بالعام الماضي، لا يزال يظهر مدى قوة تأثيرات أزمة كورونا على حجم الطلبيات الوارادة في قطاع الصناعة الألمانية، حيث قل حجم الطلبيات في المصانع الألمانية خلال شهر يونيو الماضي عن المستوى الذي كان عليه في الشهر ذاته من عام 2019 بنسبة 3. 11 بالمئة.